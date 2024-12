Liberoquotidiano.it - Legge marziale, le forze speciali entrano in Parlamento: elicotteri in volo, la Corea del Sud sta esplodendo

Ladel Sud è una polveriera. Da questo pomeriggio in tutto il Paese vige laintrodotta dal presidente per fermare presunti collaborazionisti delladel Nord infiltrati tra le opposizioni. Con un discorso televisivo a sorpresa, il presidente delladel Sud, Yoon Suk Yeol, ha dichiarato ladi emergenza, definendola un passo necessario per proteggere il Paese dalle "comuniste", nel mezzo di un braccio di ferro con l'opposizione del Partito democratico, che ha ottenuto la maggioranza innelle elezioni dello scorso aprile, per lafinanziaria. "Per salvaguardare unadel Sud liberale dalle minacce dellecomuniste delladel Nord ed eliminare elementi anti-stato io qui dichiaro ladi emergenza - ha detto - Senza nessun riguardo per la vita delle persone, il partito di opposizione ha paralizzato il governo solo per impeachment, indaginie proteggere il proprio leader dalla giustizia".