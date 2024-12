Ilrestodelcarlino.it - Il mito di Edipo a teatro. Le macerie del presente

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Un viaggio trae visioni profetiche, tra il passato e unche anela alla ricostruzione: è questa la proposta di Alessandro Serra con Tragùdia - Il canto di, in scena stasera (ore 21) alGalli. Parte della stagione di prosa, lo spettacolo si ispira liberamente alle opere di Sofocle e ai miti antichi, rileggendoli in chiave contemporanea attraverso una ricerca intensa e sperimentale. Serra parte dalle rovine della tragedia per tessere un dialogo tra memoria e attualità, esplorando ciò che resta del, della polis e del sacro in una società frammentata. ". In un’epoca dinon c’è altra possibilità che lavorare su ciò che resta", scrive il regista. E proprio sulle rovine della tragedia classica Serra costruisce il suo nuovo lavoro, nutrendolo di immagini potenti, atmosfere sonore e una lingua che vibra di arcaicità.