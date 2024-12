Ilfoglio.it - Il messaggio di Grillo a Conte. "So che avete già deciso, io ho già perso. Ma sono ottimista"

Nuovo capitolo nel feuilletton a Cinque stelle. La sfida politico-legale tra Beppee Giuseppe, che sindono il M5s, va avanti. "Martedì alle 11.03 collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicatoda annunciare", ha scritto ierisu X, sotto a una foto di lui e Gianroberto Casaleggio ai tempi "d'oro" della fondazione del Movimento. E oggi sui suoi profili social, sotto la scritta "" (per le elezioni del 5 dicembre) pubblica un video in diretta. Il comico si presenta su un carro funebre e dice che "come custode dei valori del M5s quei valoriscomparsi. Io come garante non intervenivo in nulla, tutti i miei progetti che arrivavano al mago di Oz (comechiama, ndr) non arrivavano perché lui non si faceva mai trovare.