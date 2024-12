Ilfoglio.it - Il maestro e il saltatore. I salti tripli di Fabrizio Donato e Andy Díaz

Leggi su Ilfoglio.it

La sera del 9 agosto 2024,atterrò sulla sabbia dello Stade de France dopo tre balzi 17,64 metri dopo la zona di battuta. Terza migliore misura nel salto triplo quel giorno, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quella rincorsa l’aveva iniziata tre anni prima, scappando dai Giochi olimpici di Tokyo e da Cuba, lì dove era nato ma non voleva più vivere. Aveva preso un aereo, era atterrato in Italia per ricostruire la sua vita, non solo la sua carriera sportiva. Serve parecchio ottimismo per lasciare qualsiasi cosa, arrivare in un paese mai visto e senza avere niente. “Sì, serve ottimismo, ma è stato ripagato, ora ho tanto, ben di più di una medaglia di bronzo”, dice al Foglio a margine del talk “I campioni si raccontano” organizzato dal Premio Internazionale Fair Play Menarini.