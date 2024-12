Lapresse.it - Grillo contro Conte, il silenzio del leader M5S

Giuseppesceglie, almeno per il momento, la via delquando, raggiunto a più riprese dai microfoni di LaPresse, gli viene chiesto un commento sul video-messaggio pubblicato sui suoi canali social e sul suo blog da Beppe. Nel messaggio, il fondatore e garante – ‘attuale e confermato’, dicestesso, quanto meno fino alla prossima votazione – si è fatto riprendere all’interno di un carro funebre, a sentenziare quella che ha definito ‘la morte del Movimento’ così come lo avevano voluto lui e Gianroberto Casaleggio.che pure afferma di sapere ‘di aver già perso’.In tre diverse occasioniè stato quindi avvicinato per chiedere un parere sulnuto del messaggio di. Si va dalla messa in discussione del numero di iscritti che hanno votato in occasione del processo costituente del Movimento ‘Nova’, al tradimento dei pilastri fondativi, i ‘valori che sono scomparsi’ rispetto all’origine, fino alla questione dell’uso del simbolo, che potrebbe diventare terreno di disputa legale nel caso in cui il fondatore dovesse lanciare un nuovo movimento: “Io ho un’idea, che ve la svelerò dopo, però non finisce qui.