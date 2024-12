Lapresse.it - Francia, crisi di governo: Barnier pensa si possa evitare sfiducia

Nellaalle prese con ladimercoledì si conoscerà il destino della coalizione guidata dal primo ministro Michelche stasera ha parlato in una intervista televisiva. “Auspico, ed è possibile” che le due mozioni didi domani non vengano votate” ha dettoin un’intervista a TF1. “I deputati hanno ciascuno una parte di responsabilità. È possibile che ci sia questo riflesso di responsabilità. L’interesse del Paese significa qualcosa. Non è una questione di sopravvivenza politica” ha sottolineato sulle mozioni diche verranno votate mercoledì. “So che la situazione è fragile ed effimera. Sono orgoglioso di servire, onorato di essere primo ministro. Non è un voto a favore contro, ma un voto a favore di un testo”, ha proseguito.