Emanuele Orlandi, Chaouqui ospite di Fedez nega il coinvolgimento del Vaticano. Scontro a distanza con il fratello Pietro

Oltre 200mila visualizzazioni nelle prime 24 ore, il ritorno davanti ai microfoni di un podcast pere Mr. Marra procede a gonfie vele. Pulp Podcast, giunto alla seconda puntata, questa settimana si è occupato dei segreti legati al: Francesca Immacolata, meglio conosciuta come «la Papessa», membro della Cosea, la Commissione referente di studio e indirizzo sull’organizzazione delle strutture economico-amministrative della Santa Sede chiusa da Papa Bergoglio nel 2014. Fu lei a organizzare la famosa festa sulla terrazza della Prefettura degli Affari economici in via della Conciliazione per assistere alle canonizzazioni di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Invitati: politici e vip, in più mons. Vallejo Balda che distribuiva la comunione in bicchieri di cristallo, cosa che non andò giù a Papa Francesco.