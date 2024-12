Thesocialpost.it - Colombia, incidente in moto d’acqua, il 26enne italiano Nicholas Cudini disperso da ieri

La Marinana ha confermato oggi che sono in corso le ricerche e i soccorsi per il cittadino, 26 anni,dopo unin mare avvenutovicino all’isola di Cholón, a 47 chilometri a sud di Cartagena de Indias, sul Mar dei Caraibi.Leggi anche: Treviso, va a vivere in un garage a causa degli affitti troppo cari: morto di freddo, Marco era un lavoratoreSecondo quanto riportato dalla Marina Militarena,stava guidando unainsieme a un altroquando si è scontrato con un’imbarcazione in transito. La persona che accompagnavaha notato che il compagno non riemergeva dall’acqua e ha immediatamente chiesto aiuto ai marinai presenti sul posto, che hanno allertato le autorità.Il capitano di fregata Juan Felipe Portilla, comandante della stazione della guardia costiera di Cartagena, ha dichiarato che, a seguito dell’, entrambe le persone sono cadute in acqua, ma solo una è riuscita a riemergere.