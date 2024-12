Lanazione.it - Cinema: a Aki Kaurismäki il premio Melani, 18esima edizione

Arezzo, 3 dicembre 2024 – “Prima di queste giornate a San Giovanni Valdarno non conoscevo Marco. Qui ho scoperto che per lui ilnasceva dalle relazioni, dagli amici, da un gruppo di persone che lavorava insieme e cresceva nel tempo. È un’idea che rispecchia perfettamente l’approccio ale alla vita di Aki”. Così l’attore filandese Sakari Kuosmanen nel ricevere il, diciottesima, assegnato a Aki, uno dei più influenti e iconici autori dellatografia europea, che non è potuto essere presente, sabato 30 novembre al Palazzo d’Arnolfo a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Ilè stato consegnato dal sindaco di San Giovanni Valdarno Valentina Vadi, alla presenza dell’assessore alla cultura Fabio Franchi e del direttore di Casa Masaccio Fausto Forte.