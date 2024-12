Unlimitednews.it - Bruganelli a “Belve” “Bonolis? L’ho tradito io, a ‘Ballandò usata”

ROMA (ITALPRESS) – Terza puntata di, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Sonia. Nell’intervista, molto attesa dopo le polemiche scoppiate per le sue parole su ‘Ballando con le stellè, racconta con sincerità e trasporto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Sulla fine con Paolo: “Nel vostro matrimonio chi hadi più?”, domanda Fagnani. “io e glieconfessatoquando ci siamo separati. Non l’ha presa bene.”,è la rivelazione di Sonia. che si toglie tanti sassolini dalle scarpe: “A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stataper fare ascolti”. Non risparmia qualche frecciatina a Laura Freddi: “Da quando mi sono separata da Paolo, lei ha tirato fuori tutta un’altra verve e modalità.