Ilrestodelcarlino.it - "Bernini la chiave per capire il mondo di oggi"

Guardare al 1600 per parlare di contemporaneità, del rapporto tra intellettuali e potere, del ruolo della donna, di lavoro e diritti. Sono alcuni dei temi affrontati in ’Lettere a’, l’ultimo lavoro di Marco Martinelli, ideato insieme a Ermanna Montanari, che stasera debutta al teatro Rasi, con protagonista unico l’attore Marco Cacciola. Repliche fino al 15 (0544-30227). Martinelli di chi sono le lettere adi cui parla il titolo? "Di Francesca Bresciani, intagliatrice di lapislazzuli che lavorò pernella Fabbrica di San Pietro. È una vicenda documentata, lei lo accusò pubblicamente di non voler pagare il prezzo che avevano pattuito per il suo lavoro". Come si è imbattuto in questa storia? "Leggendo un libro molto bello di Simona Turriziani e Assunta Di Sante, due studiose che si occupano dell’archivio della fabbrica di San Pietro.