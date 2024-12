Liberoquotidiano.it - Basta "uomini di legge", ora arriva l'avvocata: il politicamente corretto arriva in tribunale

Nella comunicazione istituzionale e nella redazione degli atti giudiziari serve un linguaggio che punti ad “oscurare” entrambi i generi, con scelte terminologiche “neutre” e che, prima di tutto, valorizzi il “femminile”. L'onda lunga del linguaggio “politically correct”, la vera sciagura del terzo millennio per chi fa il giornalista, pare essereta anche all'Ordine degli avvocati di Padova. La scorsa settimana, il Coa della città di Sant'Antonio ha divulgato ai propri iscritti un opuscolo contenente delle linee guida per l'uso di frasi e parole rispettose dell'identità di genere nella stesura di provvedimenti giudiziari o nella comunicazione fra colleghi. Lo scopo dell'iniziativa, come ricordato dai vertici dell'Ordine patavino, è quello di giungere ad un'effettiva parità di genere nell'avvocatura.