Quotidiano.net - Auto sempre più in crisi, ma solo in Occidente

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 3 dicembre 2024 – Sembrano passati secoli da quando l’europea dominava i mercati mondiali e dava il “la” alla produzione anche d’oltre oceano. Da noi in Europa le marche erano numerose, diversificate, per tutte le tasche, ma negli Stati Uniti alcuni brand europei erano uno status symbol: BMW, Alfa Romeo, Ferrari, Mercedes, Audi erano un sogno per chi si poteva permetterele ingombranti, anonime e sferraglianti “limo”, “sedan” o “convertibili” made in USA. Presentazione e inaugurazione del nuovo impianto per la produzione di innovative trasmissioni elettrificate per veicoli ibridi e Phev dei marchi del gruppo Stellantis in occasione del progetto "Mirafiorimotive Park 2030", Torino, 10 aprile 2024 ANSA/ALESSANDRO DI MARCO Sembrano passati secoli, invece sonoquarant’anni fa.