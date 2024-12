Lanazione.it - A Siena si alza il sipario sul Mercato nel Campo: tre giorni all’insegna del gusto

, 3 dicembre 2024 - Tutto pronto per il “nel”: in Piazza del, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8 alle ore 20), si rinnova l’appuntamento con la cultura dele del saper fare. Un lungo weekenddella bellezza e della tipicità: per tre, 130 espositori proporranno le loro eccellenze nella conchiglia delcosì come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città. Ispirandosi così all’idea originaria delmedievale, saranno riproposte due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato. In mostra i migliori prodotti della tradizione gastronomica senese come salumi, pecorini, pane, zafferano, tartufo, cioccolato, miele, confetture, liquori e distillati.