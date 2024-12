Dailymilan.it - Verso Milan-Sassuolo, Fonseca annuncia le assenze di Maignan e Theo Hernandez. I motivi

Paulohato ledi Mikein conferenza stampa alla vigilia di. Ecco perché i due calciatori non giocheranno l’ottavo di finale di Coppa ItaliaPaulonon avrà a disposizione Mikenegli ottavi di finale di Coppa Italia. Fase della competizione in cui ilospiterà a San Siro il.L’allenatore portoghese ha confermato le indiscrezioni riguardo l’assenza dei due giocatori in conferenza stampa alla viglia della sfida.Mikenon prenderà parte alla partita a causa di un intervento ai denti, mentrenon verrà rischiato in seguito a una contusione al piede.La rivelazione di Paulonon ci sarà per un intervento ai denti. Anchenon ci sarà per una contusione al piedeIlpunta alla finale di Coppa Italia anche senza