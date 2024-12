Dailymilan.it - Verso Milan-Sassuolo, esordio stagionale per Marco Sportiello? Le ultime

Leggi su Dailymilan.it

farà il propriocon ilnegli ottavi di finale di Coppa Italia contro il? La probabile decisione di Paulo FonsecaIlsi prepara a affrontare gli ottavi di finale di Coppa Italia. Fase della competizione in cui i rossoneri ospiteranno ila San Siro.Una partita in cui, pur non sottovalutando l’avversario, Paulo Fonseca concederà delle opportunità dal primo minuto a diversi giocatori che finora hanno trovato meno spazio in stagione.Tra cui, il secondo portiere, che – salvo colpi di scena – dovrebbe fare il suoin quest’annata.Paulo Fonseca concederà un turno di riposo a Mike Maignan contro ilscalda i motori. View this post on InstagramA post shared by Mike Maignan (@magicmikemaignan)per? LeLEGGI ANCHE Calciomercato, Dida dà un consiglio a Maignan: rinnovo? Le paroleIl numero 57 rossonero ha saltato il primo mese abbondante di stagione a causa di un infortunio alla mano subito durante la tournée negli Stati Uniti.