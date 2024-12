Inter-news.it - UFFICIALE – Parma, c’è un grave infortunio in attacco: niente Inter

Il Parma, a quattro giorni dalla trasferta contro l'Inter, perde per un bruttissimo infortunio un proprio attaccante. C'è il comunicato ufficiale dei ducali. COMUNICATO UFFICIALE – "Lo staff medico del Parma Calcio comunica che gli esami strumentali, effettuati nella giornata di lunedì 2 dicembre, hanno evidenziato la rottura del tendine d'Achille destro del calciatore Gabriel Charpentier. Il Club, lo staff tecnico e tutti i compagni di squadra augurano a Gabriel di tornare al più presto in campo".