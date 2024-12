Ucraina, le ultime sulla posizione diplomatica italiana

Leggi su Ildenaro.it

“L’Italia sostiene la necessità di un impegno congiunto per una soluzione politico-delle crisi e dei conflitti in corso. Le controversie tra Stati devono essere regolate dalla politica e dalla diplomazia, nel rispetto del Diritto Internazionale e non della “legge del più forte”.L’Europa deve investire di più in sicurezza e difesa ed agire da protagonista per garantire la stabilità internazionale.È necessario consolidare la difesa europea, pilastro della Nato, rafforzare l’industria europea della Difesa e incrementare le iniziative dell’Unione Europea. L’Italia ribadisce il sostegno al popolo ucraino ed alla sua legittima difesa della sovranità territoriale”. Lo scrive su X la sottosegretaria alla Difesa Isabella Rauti, a Berlino, su delega del ministro Crosetto, per rappresentare l’Italia alla riunione ministeriale, in formato a 5, con i ministri della Difesa di Regno Unito, Germania, Francia, Polonia.