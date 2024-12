Biccy.it - Tommaso Paradiso prende malissimo la presenza del suo nome nella lista degli esclusi a Sanremo

Le liste dei possibilial Festival di2025 impazzano online e se qualcheè stato sicuramente stato escluso da Carlo Conti, altri sono probabilmente supposizioni o deduzioni di chi quelle liste le ha stilate. In una è apparso anche ildie il cantante non l’ha presa bene.“A parte il mal gusto di pubblicare queste fantomatiche liste, spettacolizzare il fallimento, trattare l’arte e gli artisti come galli da combattimento, a parte tutto questo, non ho mai presentato nessuna canzone per il Festival di” – ha scritto – “C4zzari e maligni. Nessuna novità”.“Spettacolizzare il fallimento”? “Trattare gli artisti come galli da combattimento”? Ah,, che pensantezza.escluso dal Festival di2025? Lui dice di noFra glipiù celebri, come ricorda Webboh, ci sarebbero Albano, Irene Grandi, Paola & Chiara, Jalisse, Benji & Fede, Sfera Ebbasta; e ancora: Madame, Chiara Galiazzo, Petit, Gazzelle, Luchè, Mida, Holden, Elettra Lamborghini, Gabry Ponte con il Pagante, Michele Bravi, Virginio, Mara Sattei, Myss Keta, Matteo Paolillo, Venerus, Franco126, LDA, Shade,Enrico Nigiotti.