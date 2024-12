Ilgiorno.it - Spaccata al supermercato a Cava Manara, furgone usato come ariete: scatta l'allarme, ladri in fuga senza bottino

(Pavia), 2 dicembre 2024 -ai danni delDpiù in via Turati a, lungo l'ex Statale 35 "dei Giovi". Erano circa le 23 di ieri, domenica 2 dicembre, quando ignoti malviventi si sono lanciati con uncontro la vetrata d'ingresso, sfondandola per entrare. L'obiettivo,in altri simili colpi ai danni di market, sembra che fosse la cassaforte, che in questo caso però inon sono riusciti né ad aprire né a portare via. E' infattito l'del sistema antifurto e per non rischiare di essere sorpresi in flagranza ancora sul posto, sono fuggitiprima che potessero arrivare le forze dell'ordine. I carabinieri, della Compagnia di Pavia, hanno trovato e recuperato il Fiat Doblò, che è risultato rubato, abbandonato dopo essere stato danneggiato nel violento impatto.