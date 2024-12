Udine20.it - Restiamo Umani: viaggio emozionante tra musica e parole nel segno della Pace. venerdì 6 dicembre

Leggi su Udine20.it

È uno spettacolo che si fa portavoce del valorediversità, intesa come ricchezza. Simbolo, in, di integrazione e rispetto: nell’ambitoStagione di Teatri Stabil Furlan,, alle 20.30, il Teatro Palamostre di Udine ospiterà “”, di Nicola Milan:e voce si uniranno in ununico ed, un’ode alla, in un tempo in cui, troppo spesso, si parla di guerra, si fomenta l’odio e si trasformano le differenze in muri invalicabili. “” parla però anche di rispettoMadre terra, di attaccamento alle proprie radici e, attraverso il linguaggio universale, di condivisione, dialogo, fratellanza. Lo spettacolo si diversifica e si arricchisce a ogni brano, in un susseguirsi di stili e suoni diversi,strumentale e vocale, si alternano in un crescendo che rapirà l’attenzione del pubblico, conducendolo in un originale itinerariole.