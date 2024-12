Ilfattoquotidiano.it - Remo Remotti era un concentrato di istinto e cultura: la mostra su di lui si è chiusa con ottimi numeri

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

tti non è mai stato un nome da accademia, né un artista da salotto borghese. Eradi, che entrava nella stanza e ti costringeva a prestargli attenzione, con quella voce roca, il sorriso beffardo e una vitalità che non conosceva limiti. Non era solo il poeta che se ne andava da quella Roma, né l’attore capace di rubare la scena con una battuta. Era un virusle che si insinuava ovunque, dalle gallerie d’arte ai set cinematografici, dai circoli avanguardisti alle osterie.Nato cento anni fa,tti è stato tutto e il contrario di tutto: pittore, scultore, poeta, attore, uomo di mondo. Roma era il suo cuore pulsante, ma non la sua prigione. È impossibile parlare ditti senza parlare della Città eterna, quel palcoscenico contraddittorio che lui ha amato e odiato in egual misura.