Mezzo va a fuoco Conducente illeso

Ha fatto appena in tempo a uscire dall’abitacolo prima che la macchina venisse avvolta dalle fiamme. Èildell’auto che, nel pomeriggio di ieri, si è incendiata lungo la Gran Linea. Sul posto sono intervenuti i vigili dele i carabinieri. Sempre ieri, a Portoverrara sulla provinciale che conduce a Trava, una donna ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltata in un fosso. L’automobilista non ha riportato gravi ferite, ma è stato necessario l’intervento dei pompieri per aiutarla a uscire dall’abitacolo.