Iodonna.it - Mai sentito parlare di "brow extension"? Una tecnica beauty per chi desidera un'arcata sopraccigliare più piena e folta

Leggi su Iodonna.it

“Spinzettamento” selvaggio in passato, poca cura, prodotti e abitudini sbagliate sono alcuni dei motivi per cui le sopracciglia possono diventare sempre più sottili nel tempo. Come rimedio per un’pocoe voluminosa, non esiste soltanto il trucco semipermanente, o microblading. Una buona soluzione sono lealle sopracciglia: unache permette di infoltire e allungare i peli, migliorando pienezza e intensità. Ecco di cosa si tratta. Cura del viso: cinque cattive abitudini che invecchiano la pelle X Leggi anche › Trapianto sopracciglia: il trattamento definitivo per arcate folte e pienealle sopracciglia: in cosa consiste il trattamentoTrattamentosimile a quello relativo alle ciglia, lealle sopracciglia ridonano volume e infoltiscono l’andando a ricostruire la struttura del pelo aggiungendo dei posticci.