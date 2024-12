Lettera43.it - Le condizioni di salute di Bove dopo il risveglio: non è più intubato e risponde alle domande

Edoardoha passato bene la notte e, secondo quanto filtra dall’ospedale di Careggi, è stato estubato. Il calciatore, che ha accusato un serio malore in campo durante la partita Fiorentina-Inter, è sveglio, lucido e. In serata,tutti gli esami del caso, è atteso un nuovo bollettino medico. Secondo quanto riporta Repubblica, le prime parole dette dasono state: «Grazie a tutti».I primi soccorsi a Edoardo(Getty Images).Il referto medico: arresto cardiaco dovuto a una torsione di puntaIl referto medico diall’ingresso in ospedale riportava un arresto cardiaco dovuto a una torsione di punta: si tratta di un tipo di aritmia in cui il cuore batte in modo rapido e irregolare. Il calciatore è stato rianimato in ambulanza grazie al defibrillatore. Dagli esami risulta anche un livello basso di potassio nel sangue.