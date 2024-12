Ilgiorno.it - La ragazza “unicorno” alla sbarra: la spacciatrice senza scrupoli occupò la casa di un disabile

Monza, 2 dicembre 2024 – Estorsione a un. Debole, fragile, con problemi di tossicodipendenza, a cui avevano occupato la, a cui sottraevano la pensione, a cui lesinavano persino il cibo. Per questa vicenda nel luglio scorso la Polizia aveva arrestato tre giovani uomini tunisini e una donna, salitaribalta delle cronache come la ‘’ perché era stata arrestata davantistazione ferroviaria monzese mentre spacciava vestita con la particolare tuta pelosa variopinta con coda e cappuccio. Venerdì i quattro verranno giudicati al Tribunale di Monza, ma negano le accuse, chiedendo il processo con il rito abbreviato condizionato a sentire l’amministratore di sostegno della presunta vittima. Intornomezzanotte del 10 luglio scorso, gli operatori della Centrale Operativa della Questura di Monza e della Brianza avevano ricevuto una chiamata dal cittadino monzese che chiedeva aiuto, raccontando che alcune persone si erano stabilite nel suo appartamento dove avevano nascosto droga usata sia per il consumo sia per la vendita.