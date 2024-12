.com - Jesi / Fioretto: Federico Greganti e Sofia Giordani argento agli assoluti di Bastia Umbra

Leggi su .com

Ottimi piazzamenti anche per tanti altri atletini o che si allenano al club scherma di via Solazzi come l’8° posto di Beatrice Monaco ed il 9° di Francesco Ingargiola ed Elena Tangherlini, 2 dicembre 2024 – Weekend di grande scherma acon la Prima Prova Nazionaledie Spada, che ha avuto come prologo la Prima Prova Nazionale Giovani dialla presenza di migliaia di persone tra atleti, tecnici, addetti ai lavori, famiglie e appassionati. Per i Giovani Under 20 si sono trattate di gare per il pass per i Campionati Italiani Under 20 che si disputeranno a Terni nel maggio 2025.MASCHILE GIOVANI, primo a sx, del Club Scherma, ha conquistato un ottimo 2° piazzamento nella categoria maschile. 7° Francesco Cercaci del medesimo club; 59° e 66° rispettivamente Simone Santarelli, Semuel Lorenzo Durruthy e Andrea Chiaramonti tutti del Club SchermaFEMMINILENella categoria femminile uno splendido secondo gradino del podio anche perdel Gruppo Scherma Fiamme Gialle (che si allena a); 8°, 12°, 22° e 34° rispettivamente Claudia Rotella, Maria Elisa Fattori, Ginevra Guerrini e Lucrezia Monti, tutte del Club Scherma; 55° Zoe Segat del Club Scherma; 65° e 76° Chiara Maltoni e Maria Angelica Rossolini del Club Scherma; 81° Elisa Adoul del Club Scherma Ancona.