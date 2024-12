Quotidiano.net - Il solare riparte: nuovi impianti in tutto il Paese. In fase di sviluppo 74 progetti in 13 Regioni

Leggi su Quotidiano.net

L’ITALIA È STATA fin da subito uno dei mercati in cui Recurrent Energy ha creduto di più. Nel 2017 approda a Milano, inaugurando la sua sede, rafforzando il proprio team e avviando i primidi: un momento non propriamente favorevole per il settore dove era terminata l’epoca degli incentivi dei cosiddetti ’conti energia’. Da lì a poco il mercato del, inizia così il periodo del ’market parity’, per cui il costo dell’investimento e quindi della componentistica è diminuito a tal punto da far sì che l’investimento diventasse interessante dal punto di vista dei ritorni anche senza gli incentivi, semplicemente vendendo l’elettricità in rete. Oggi Recurrent Energy è tra i leader del settore come numeri, esperienze e team. Due uffici a Roma e Milano – dove ha recentemente inaugurato una nuova sede - con circa una settantina di persone.