I dazi di Trump rischiano di distruggere l’automotive europea

Washington, 2 dicembre 2024 – L’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, ha presentato le dimissioni con effetto immediato, con il Consiglio d’Amministrazione che le ha prontamente accettate. Mesi di tensioni trovano in questo modo la loro pressochè ovvia e annunciata conclusione: da tempo il presidente John Elkann, che ha personalmente informato Meloni e Mattarella, è già a caccia di un nuovo capo. Tuttavia, sorprendono sorprendono i tempi: il mandato dell’ormai ex Ad del gruppo automobilistico italo-franco-americano sarebbe scaduto nel 2026. Ma, tra le altre cose, il drastico calo di vendite negli Stati Uniti pari al 38% ha accelerato il processo, con il presidente John Elkann da tempo a caccia di un nuovo capo. L’annuncio di Tavares è avvenuto ovviamenLa crisi delin Europa, dunque, si aggrava ancora di più, ed anche i sindacati tedeschi sono sul piede di guerra in Germania contro Volkswagen, pronta a licenziare migliaia di dipendenti e a chiudere alcune fabbriche.