Guardiola verso l’esonero colpo di scena | botta e risposta City

Nessuno lo avrebbe detto fino a qualche tempo fa ma ora la panchina di Pepscricchiola. Proseguono i rumors di esonero.Sei sconfitte ed un rocambolesco in casa Manchestere Pepvive uno dei momenti più difficili della sua avventura sulla panchina del club inglese. Non era mai successo ma l’infortunio di Rodri ha cambiato tutto e il club inglese vive grosse difficoltà. Ilè attualmente addirittura quinto in classifica ed è nettamente dietro rispetto alle rivali.di(Lapresse) TvPlayNel big match di Premier League di domenica sera è andato in onda la sfida tra Liverpool e Manchestere anche stavolta le cose non sono cambiate, il club inglese è in crisi totale. Ad Anfield Road i padroni di casa hanno dominato dall’inizio alla fine e la vittoria del match non è mai stata realmente in bilico con i Reds che hanno vinto per 2 a 0, grazie alle reti di Cody Gakpo e Momo Salah, protagonista di giornata anche con un assist.