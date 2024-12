Quotidiano.net - Elton John va alla prima de ‘Il Diavolo veste Prada’. “Ascolto, ma non riesco più a vedere”

Roma, 2 dicembre 2024 –non ha potutoil musical "IlPrada", di cui ha composto la musica, a causa dell'infezione agli occhi contratta quest'estate. Come aveva dichiarato lo scorso 26 novembre, l’infezione gli ha impedito di proseguire nella composizione dell’album lasciandolo “un pò bloccato”. La visione limitata la rockstar è stato costretto a dare forfait in diverse occasioni, ma non ha voluto rinunciare all’evento di domenica sera. "Non ho potuto assistere ad alcune presentazioni perché, come sapete, ho perso la vista", ha detto il cantante 77enne durante l’evento di gala a Londra per ladello spettacolo, adattamento dell'omonimo film del 2006. Sir, durante la messa in scena, è stato assistito dal marito David fuori dal palco. L’icona ha infatti attribuito al marito il merito di averlo aiutato (definendolo “la sua roccia”) in questo duro periodo dove la sua vista è via via calata.