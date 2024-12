Agi.it - Coppa Davis: la Final Eight si terrà in Italia dal 2025 al 2027

AGI - Sarà l'a ospitare laCup8 dalal. Lo ha annunciato l'ITF nel corso della cerimonia di sorteggio degli incontri di primo turno dei qualifiers in programma a febbraio. In quanto nazione ospitante, l'è qualificata di diritto per la8 di novembre. L'Olanda,ista nel 2024, ha avuto la seconda wild card ed entrerà nella competizione a settembre, in occasione del secondo turno dei Qualifiers, ovvero gli scontri decisivi per l'accesso alla8 che da quest'anno prendono il posto della fase a gironi. L'annuncio della nuova sede delles diera atteso dagli appassionati di tennis di tutto il mondo ed è arrivato oggi a margine del sorteggio del primo turno della competizione da parte della Fitp (Federazionena Tennis e Padel) e dell'Itf (International Tennis Federation).