Lapresse.it - Capodanno, a Monza sequestrate 4 tonnellate di fuochi d’artificio illegali

Leggi su Lapresse.it

In vista dell’approssimarsi delle festività di fine anno, si intensifica l’attività delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale diBrianza che hanno sottoposto a sequestro penale oltre 4dirinvenuti in un maxi-emporio – del capoluogo monzese – sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza, accertando, tra l’altro, gravi omissioni in ordine al rispetto delle misure di sicurezza previste per la custodia del materiale pirotecnico stoccato (magazzino privo di sistemi di protezione, con detenzione diin quantitativo eccedente a quello ammesso per legge, così costituendo un concreto pericolo anche per gli edifici circostanti).I Finanzieri hanno poi sottoposto a sequestro probatorio 21mila articoli di casalinghi (palette da caffè, posate da tavola in plastica, panni in microfibra, apriscatole, ricambi per caffettiere) con false indicazioni di origine italiana.