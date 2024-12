Oasport.it - Calcio a 5 femminile: ltalia, contro la Spagna un importante doppio test amichevole

Dopo aver incantato nel Main Round e prima di dedicarsi all’Elite Round che metterà in palio uno dei pass di qualificazione ai primo storici Mondiali Femminili di Futsal nel 2025, la nazionale italianadia 5 chiuderà il suo 2024 con unla.Le partite, in programma domani 3 dicembre e dopodomani 4 dicembre al Pabellón Príncipe de Asturias di San Pedro Pinatar e al Pabellón Virgen del Pasico di Torre Pacheco (in entrambi i casi alle ore 19.00), porranno le azzurre due volte di fronte alle fortissime “Furie Rosse”, in un’occasioneper capire a che punto sono del loro percorso Sara Boutimah e compagne.Il team allenato da Francesca Salvatore è collaudato, ma sa che per salire ulteriormente di livello dovrà continuare a lavorare e sfruttare chance come questa per inspessire ulteriormente la sua identità e il suo profilo di gioco.