Bernie Sanders a sorpresa elogia il piano trumpiano: "Musk ha ragione, troppi sprechi di Biden"

“Elonha: il Pentagono, con un budget di 886 miliardi di dollari, non ha appena passato la settima revisione di conti di seguito, ha perso il conto dei miliardi”. L’ha scritto il senatore socialdemocratico americanoin un post, che adesso ammette come il prossimo capo del Doge (il dicastero per l’efficienza governativo) abbiasuglie i fallimenti del Pentagono negli ultimi anni. Le sue parole sono senz’altro una, vista anche la posizione politica che ricopre: magari con l’età deve aver maturato una saggezza che presto potrebbe avvicinarlo a Donald Trump, d’altra parte la speranza è l’ultima a morire.ha dato: ecco ildel tycoonUn “endorsment” di questo genere da parte dia Elonpotrebbe significare un eventuale appoggio di altri democratici al nuovoche l’imprenditore sudafricano ha in mente per l’inizio della seconda presidenza Trump a gennaio.