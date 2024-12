Lanazione.it - Volley, La Verodol Casciavola si butta via sul campo dell'Aglianese

Leggi su Lanazione.it

(Pisa), 1 dicembre 2024 - Ancora un tie break, il sesto su otto partite giocate e come accaduto la scorsa settimana il quinto set stavolta non sorride allaCBDche esce sconfitta dal taraflex di Agliana. Mai come stavolta la squadra rossoblù deve recitare il mea culpa per una partita che aveva in pugno e che ha finito per cedere ad un avversario, quasi incredulo, che poco o niente ha fatto per portarla a casa. Non bastano quindi due set set di vantaggio allache inizia questa partita con tre assenze importanti: Barsacchi, Bolognini e Centi, tutte ai box per infortunio. Inci vanno Lilli in regia, Vaccaro opposto, Bacherini e Ciampalini centrali, Melani e Messina di banda con Marsili libero. L’inizio è di marca rossoblù, le padrone di casa però prendono presto le misure e con un parziale di 4/0 passano dal -2 al 15/13.