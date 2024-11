Quotidiano.net - Ultimo, è nato il figlio Enea. “La direzione perfetta per non perdermi più”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 30 novembre 2024 – Un calco dei piedini appena usciti dalla pancia della mamma per annunciare la nascita di, ildie di Jacqueline Luna Di Giacomo. Il cantante romano ha dato il lieto annuncio su Instagram. “Laper nonpiù. Benvenuto piccoletto”, si legge nella didascalia. Migliaia i commenti dei fan che in pochi minuti si sono susseguiti sotto al post. La gravidanza di Jacqueline era stata condivisa sui social per tutti i 9 mesi, fino a qualche giorno fa, quandoha pubblicato il brano intitolato ‘La parte migliore di me’, dedicato proprio al piccolo. "Pregherò perché tu possa sempre sentirti”, ha scritto il cantautore sui social, che ha spesso dedicato pensieri dolci alin arrivo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@peterpan)