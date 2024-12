Justcalcio.com - Tuttosport – Gaspar di mano, Lecce-Juve e il rigore che Rapuano e il VAR non vedono

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-01 23:51:19 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta:Il primo tempo della partita, valida per il 14° turno di Serie A, trantus è terminato 0-0. I bianconeri, però, reclaun calcio diper un episodio accaduto nell’area dei salentini al 37° minuto di gioco, con il tocco didi. I giocatori dellasi sono lamentati, chiedendo il penalty, ma l’arbitroha lasciato correre e il VAR non ha richiamato il direttore di gara.Il colpo didiThuram entra nell’area didel, un difensore giallorosso anticipa il bianconero e calcia il pallone, che prima colpisce il francese e poi viene intercettato con un netto tocco dida, che era distante dalla palla e con il braccio largo. Gli estremi per assegnare il calcio dialla squadra di Motta c’erano tutti ma l’arbitro ha deciso di non fischiare.