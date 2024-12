Thesocialpost.it - Tempesta di vento spazza via l’aereo durante l’atterraggio. Il video da incubo

Leggi su Thesocialpost.it

Un aereo di linea della compagnia Indigo, in fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Chennai, è stato costretto a una manovra d’emergenza a causa dellaciclonica Fengal, che ha colpito la città indiana nella giornata di sabato 30 novembre. Le immagini dell’episodio, diventate virali sui social, mostranomentre viene spinto dai forti venti e dalla pioggia torrenziale, costringendo il pilota a una riattaccata, manovra tecnica per riprendere quota ed evitare un possibile incidente.Caos a Chennai: aeroporto chiuso per 16 oreLaFengal ha causato enormi disagi all’aeroporto di Chennai, rimasto inoperativo per oltre 16 ore. I venti trasversali e le intense precipitazioni hanno impedito le operazioni di atterraggio e decollo, portando alla cancellazione e al dirottamento di numerosi voli.