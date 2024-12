Ilnapolista.it - Stefano Cusin: «La realtà e diversa da quello che si racconta. La Palestina è sicura»

Il Messaggero intervista oggi, un allenatore di calcio molto particolare che da vent’anni fa il giro del mondo con un pallone in valigia per allenare. Oggi è il ct delle Comore e ha portato la selezione ad una storica seconda qualificazione per la Coppa d’Africa del 2025.nasce a Montréal, ma ha origini aretine ed ha sempre allenato in territori difficili.Si è mai sentito in pericolo?«Spesso le rappresentazioni che vengono date non sono lae sono ingigantite. In, nella Striscia di Gaza e in Iran ho trovato rispetto, considerazione e anche protezione. la, a Hebron giravo tranquillamente per le strade perché nessuno mi avrebbe fatto del male. Anzi m’invitavano a prendere il tè. In Sud Sudan invece avevo le guardie del corpo dicendomi di non muovermi di notte»Non ha mai allenato in Italia, ma qualche contatto c’è stato«Solo cose superficiali e piazze senza un progetto adeguato.