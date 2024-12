Lapresse.it - Sciopero, Salvini attacca Landini: “Mi sembra faccia politica”

Il ministro dei Trasporti Matteotorna a parlare del segretario della Cgil a due giorni dallogenerale del 29 novembre. “ha proclamato loprima ancora di conoscere legge di bilancio, lamentando tagli alla sanità che non ci sono. Quindi miche e”, ha dichiarato il vicepremier a ‘Il caffè della domenica’ su Radio24, parlando della finanziaria come di “grande manovra di restituzione di denaro pubblico al ceto medio”.“Il diritto alloè previsto non solo dalla Costituzione ma anche dalle regole e dal buonsenso, tanto che sono stati quasi mille gli scioperi effettuati a vario titoli suoi territori in questi due anni. Quindi le opposizioni che parlano di limitazione del diritto allohanno qualche problema con la matematica”, ha affermato il ministro dei Trasporti.