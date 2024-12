NBA 2024 2025 | Booker e Durant affossano i Warriors Giannis trascina i Bucks

Leggi su Sportface.it

Arriva un’altra sconfitta per i Golden Statenella notte di NBA: i Phoenix Suns conducono la partita per la maggior parte del tempo affidandosi a Devin(27 punti) e Kevin(21) e si impongono per 113-105, rendendo vana la rimonta avversaria, con iche a un certo punto si erano anche portati ad appena due possessi di svantaggio. Non bastano i 23 punti di Stephen Curry, al rientro dopo aver saltato la partita contro Oklahoma. Sempre a Ovest, i Dallas Mavericks vincono per 94-106 sul campo di Utah grazie ai 30 punti di Kyrie Irving, a cui si aggiungono i 24 di Quentin Grimes e le doppie doppie di Washington Jr. e Daniel Gafford.NBA, RISULTATI E CLASSIFICHEPassando a Est,Antetokounmpo è straripante nella vittoria dei Milwaukeecontro i Washington Wizards per 124-114: la stella greca firma una tripla doppia da 42 punti, 12 rimbalzi e 11 assist, regalando il decimo successo ai suoi.