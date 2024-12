Thesocialpost.it - Morto Jacopo Barbaro, ex compagno di squadra di Del Piero: era malato di Sla

Leggi su Thesocialpost.it

, ex calciatore edi Alessandro Delnelle giovanili del Padova, èvenerdì scorso a Cavallino-Treporti, nel Veneziano, all’età di 49 anni.lottava dal 1999 contro la Sla, diagnosticata quando aveva solo 24 anni.Leggi anche: Gift Atulewa,il terzo calciatore della Nazionale nigeriana Under 20 vice campione del mondo 2005Una vita segnata dalla malattiaUna vita segnata dalla malattiaOriginario di Burano,era stato una promessa del calcio veneto. Dopo una breve carriera con Conegliano e Miranese, la malattia lo costrinse ad abbandonare il campo. Nonostante la paralisi totale che lo obbligava a comunicare esclusivamente con gli occhi, grazie a un dispositivo speciale,non ha mai smesso di battersi per cause sociali.Il legame con i campioniIl legame con i campionimantenne nel tempo i contatti con grandi nomi del calcio, primo fra tutti Alessandro Del, con cui aveva condiviso il titolo nazionale nei Giovanissimi del Padova nel 1990 e un appartamento fornito dal club.