Ilrestodelcarlino.it - "Misure giuste, ci voleva proprio"

Sara Martella ammette di non aver letto completamente i dettagli del nuovo codice della strada, seppure di esserne a conoscenza. "Ho appreso di queste modifiche – racconta – e in linea generale sono d’accordo, secondo me vanno nella direzione di garantire una maggiore attenzione e sicurezza quando si guida". Anche Sara Martella, però, si sofferma sul tema dei monopattini al centro di sostanziali modifiche. "Credo che sia giunto il momento di adottare questeche sono a tutela anche delle persone che li utilizzano. Sono perplessa su come verrà coordinato e gestito per i monopattini a noleggio, come si farà a garantire l’uso del casco. Questo speri non diventi un fattore che differenzia da quelli privati ai monopattini a noleggio".