Mister Movie | Sanremo 2025 ecco i 30 Cantanti Big in gara svelati al TG1

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Il Festival diè pronto a tornare, promettendo una settimana di grande musica e spettacolo. La manifestazione, in programma dall’11 al 15 febbraio, sarà trasmessa in diretta su Rai1 e in streaming su RaiPlay, confermandosi come uno degli eventi più attesi dell’anno per gli amanti della musica italiana. Con la direzione artistica e la conduzione affidate a Carlo Conti, si preannuncia un’edizione dal ritmo più fluido e con un cast stellare.Carlo Conti Ritorna al Timone diDopo aver diretto il Festival dal 2015 al 2017, Carlo Conti riprende il ruolo di conduttore e direttore artistico, promettendo di snellire la formula dello show. L’obiettivo è evitare che le serate si protraggano fino a tarda notte, rendendo ogni appuntamento più gestibile e accattivante per il pubblico.