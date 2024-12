Lanazione.it - Missione avvocato. Premio alle toghe da 40 anni in attività

Siena, 1 dicembre 2024 – L’amarcord di Fabio Pisillo, lo sguardo al futuro di ‘nonno’ Alessandro Lepri. L’analisi di Pietro Dinoi sulle cause di lavoro, l’augurio di Nicola Pezone ai giovani avvocati di “fare una carriera importante. La strada – ammonisce – sarà lunga e dura”. Un momento (quasi) intimo quello delle medaglie d’oro per i 40diconsegnate dall’Ordine degli avvocati ieri in tribunale a Siena. Spaccato di storia della città per voce di chi è stato protagonista indossando la toga. Occasione per sottolineare l’importanza di questa professione nell’ambito del sistema giudiziario “anche se è molto cambiato – evidenzia il presidente Antonio Ciacci come fanno poi tutti i premiati – sebbene l’obiettivo sia sempre quello di aiutare le persone. Facile dirne male, impossibile farne a meno, seppure l’opinione pubblica spesso ci consideri manzoniani Azzeccagarbugli.