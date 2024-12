Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 2-0, A1 volley femminile in DIRETTA: la Imoco si porta a casa il secondo set per 25-16

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERGAMO-MILANO DIDALLE 17.0025-16 Errore per Orthmann, lasisul 2-0!2-0!24-16 Quattro tocchi per, set point.23-16 MURO CHIRICHELLAAA!22-16 Primo tempo a segno di Chirichella.21-16 Lungolinea vincente di Villani.21-15 MURO CHIRICHELLAAA!20-15 Mani out di Gabi.19-15 Si ferma in rete il servizio di Lubian.19-14 Se ne va in out la fast giocata da Squarcini.18-14 Brutto errore per Alsmeier da zona 4, palla che si schianta in rete.17-14 Pipe vincente di Haak!16-14 ACE ISHIKAWAAA!16-13 MURO BOSIOOO!16-12 Sbaglia la ricezione De Nardi,sisul +4.15-12 Diagonale vincente di Lanier con la pipe!14-12 Punto rocambolesco vinto da Gabi con in bagher.