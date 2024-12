Lanazione.it - Lavori al Franchi, Rocco tende la mano per coprire gli spalti. Ma nessun ‘trasloco’

Firenze, 1 dicembre 2024 – Una mail con mittente Fiorentina spedita nella posta elettronica di Palazzo Vecchio. Il contenuto? La disponibilità, stavolta messa nero su bianco, del patron viola Commisso a valutare se mettereal portafoglio per colmare, almeno in parte, le lacune finanziarie per il completamento deial. Per intervenire economicamente nel restyling (ad oggi mancano all’appello complessivamente un centinaio di milioni) la Fiorentina avrebbe tuttavia chiesto innanzitutto una documentazione chiara e dettagliata sul progetto. Lotti, costi, tempi. Nero su bianco per evitare ’disguidi’ passati. Prima di sedersi intorno a un tavolo con il Comune, insomma, la società vuole avere sottoil ’dossier’per intero (ad oggi, per dirne una, non è ancora saltato fuori neanche il cronoprogramma nonostante le tante richieste delle opposizioni di Palazzo Vecchio, con il capogruppo di IV Francesco Casini in testa, di prenderlo in visione).