Tvplay.it - Juve, che mazzata per Thiago Motta: l’annuncio ufficiale non lascia dubbi

Leggi su Tvplay.it

Per lantus di, che giocherà questa sera in trasferta contro il Lecce, bisogna registrare una brutta.Dopo il pari rimediato nello scontro diretto di una settimana fa contro il Milan di Paulo Fonseca, lantus ha pareggiato anche in Champions League. Mercoledì scorso, infatti, la ‘Vecchia Signora’ non è andata oltre lo 0-0 anche contro l’Aston Villa., chepernon(LaPresse) tvplay.itTuttavia, viste sia le tantissime assenze che le occasioni create dal team inglese, questo pari può sicuramente essere considerato un risultato utile per lantus. Archiviato il match di Champions League contro l‘Aston Villa, la squadra diè attesa da una gara di campionato molto insidiosa.Questa sera, infatti, il teamntino è atteso dalla sfida dello Stadio Via del Mare contro il Lecce di Marco Giampaolo.