Quifinanza.it - Elon Musk prova a fermare ChatGPT, altra causa contro la società OpenAI

L’imprenditore sudafricanoha chiesto nuovamente a un tribunale americano di bloccare la transizione di, l’azienda di, da no profit a for profit. L’operazione è in corso da tempo e hato anche grandi stravolgimenti all’interno della dirigenza della stessa, con il fondatore e Ceo Sam Altman che ha assunto un ruolo sempre più centrale.è tra i fondatori di, ma ha abbandonato lanel 2018. Inizialmente l’intento della startup era quello di sviluppare l’intelligenza artificiale in maniera open source, per mettere le sue scoperte a disposizione di tutti. L’introduzione die gli investimenti delle grandi aziende tech hanno però cambiato le cose.ancoraLo scorso venerdì 29 novembre gli avvocati dihanno presentato un’ingiunzione a un tribunale federale statunitense per bloccare la transizione dida no profit a for profit.